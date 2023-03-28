دعاء الفجر سادس أيام رمضان لعام 1444 هجريا.. تعرف على نص الدعاء

مع بزوغ فجر يوم السادس من رمضان لعام 1444، يتهافت عدد كبير من القراء لمعرفة دعاء فجر اليوم السادس من رمضان لعام 2023، حيث يعد شهر رمضان هو شهر قبول الدعوات، إذ قالت عنه دار الإفتاء، إنه شهر مدرسة يتخرج فيها المسلم، وقد تربى على قوة الإرادة والعزيمة والصبر والسيطرة على الشهوات.

دعاء يوم السادس من رمضان 1444

جاء دعاء يوم السادس من شهر رمضان عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: «اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ».

ثواب دعاء يوم السادس من رمضان 1444

ومن ثواب الدعاء فى سادس أيام رمضان أنه: «مَنْ دَعَا بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ طُولُ كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ ذِرَاعٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ لَهَا أَلْفُ ذُؤَابَةٍ يَحْمِلُ كُلَّ ذُؤَابَةٍ سَبْعُونَ خَادِمًا».

شهر مضان موسم لحصد الحسنات

ويعد شهر رمضان، موسم لحصاد الحسنات ومحو السيئات ونيل الرضا من الله العلي القدير سبحانه وتعالى، ولتهذيب الأخلاق على كل ما يؤدي إلى الحصول على أجر الصيام.