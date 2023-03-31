مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. «طه القماش» يتشاجر مع «مجاهد»

بدأت أحداث الحلقة 8 مسلسل سوق الكانتو بضرب الفنان أمير كرارة الذي يلعب دور «طه القماش» لـ «مجاهد»، بعد أن علم بأن «جابر» هو السبب وكان وراء ما حدث له من قبل، حتى تسبب في القبض عليه وصديقه ودخولهم للسجن، بعد قتل صديقه «حمدي».

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

وتدخل حارس السجن بعد نشوب مشاجرة بينهما من أجل إنقاذ «مجاهد» من يد «طه القماش»، حيث يخبره صديقه «رجب» شريف إدريس بأنه علم أن مجاهد هو أحد المتسببين في مقتل صديقهما حمدي وشعر بالندم كونه السبب وراء مقتله.

خروج أمير كرارة من السجن

وفي النهاية، تأمر الشرطة بـ خروج أمير كرارة من السجن، ليخرج ويطالب رجاله بالانتقام من جابر الخواجة الذي تسبب في وفاة صديقه المقرب «حمدي» إسلام حافظ، ويعود «طه» إلى سوق الكانتو، ولكنه يتفاجأ بغضب جده «حسنين» عبد العزيز مخيون منه، وقام بطرده من السوق أمام الجميع وأمره بأن لا يعود مرة أخرى، ويغادر السوق بالفعل وتنتهي الحلقة 8 على هذا المشهد ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة 9 المقبلة رد فعل طه القماش حول ما تعرض له.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك في بطولة العمل بجانب أمير كرارة كل من مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.