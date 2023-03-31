دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة.. «اللهم عامله بما أنت أهله»

دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة، يبحث عنه العديد من المسلمين الذي فقدوا أحباء على قلوبهم، يتمنون الرحمة والمغفرة من الله لهم في هذه الليلة المباركة، وفي تلك الأيام الفضيلة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يعيش المسلمون اليوم، تاسع أيامه في الثلث الأول من الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، وبما أنهم في ثلث الرحمة فيطلبون الرحمة لأمواتهم بالدعاء لله.

دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة

وليس هناك بالتحديد دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة، فهناك صيغ مختلفة وكل يدعو كما يحلو له، فالأمر أكثر اتساعا للمسلمين أن يدعون بما يشاؤون والله عز وجل يتقبل منهم، ولكن هناك أدعية مستحبة للميت، وأدعية ليوم الجمعة، ولشهر رمضان.

ومن الأدعية المعروفة للميت بحسب دار الإفتاء، «اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنس وحشتـهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاته واقبل منهم حسناتهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار».

ومن الدعاء للميت في رمضان يوم الجمعة: «اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له اللهمّ اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم».

وأيضا: «اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة وفي هذه الأيام الفضيلة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار».

أكثر من دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة

ويقال أيضًا في الدعاء للميت في رمضان يوم الجمعة، «اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

وهناك أيضًا «اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله، اللهمّ اجزي والدينا عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كانا أبي محسنين فزد من حسناتهما، وإن كان مسيئين فتجاوز عن سيّئاتهما».