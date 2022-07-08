دعاء يوم عرفة للميت.. «اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله»

دعاء يوم عرفة للميت يبحث عنه الكثير من الناس، لفضل يوم عرفة العظيم، وعتق الله فيه عباده من النار، ومباهاته الملائكة بالحجاج على جبل عرفات ويقول «أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا»، كما أنه يوم يستجاب فيه الدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

دعاء يوم عرفة للميت

وفيما يخص دعاء يوم عرفة للميت فإنه يمكن للشخص أن يدعو بما يشاء في ذلك اليوم العظيم، إذ أنه يوم يستجاب فيه الدعاء كما قال رسول الله في الحديث السابق، ومن الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الشخص يوم عرفة للميت ما يلي:

- «اللهم في يوم عرفة اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم».

- «رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات».

أدعية يوم عرفة للميت

وعن دعاء يوم عرفة للميت، فيمكن للشخص أن يدعو بمجموعة من الأدعية الأخرى أيضا ومنها:

- «اللهم في يوم عرفة اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النار».

- «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

أدعية للميت يوم عرفة

وفيما يخص دعاء يوم عرفة للميت، فيمكن ترديد دعاء:

- «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر - قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم».

- ومن الأدعية للميت في يوم عرفة: «اللهم في يوم عرفة اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».