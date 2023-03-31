السيطرة على حريق منزل في أخميم بسوهاج دون خسائر بشرية

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق في منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، إثر حدوث ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

نشوب حريق في منزل بشارع الجلاء

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب حريق بمنزل بشارع الجلاء دائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك «الديب ا هـ»، 40 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

الحريق بسبب ماس كهربائي

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، مؤكدا احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.