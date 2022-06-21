نشوب حريق بحوشين بدار السلام في سوهاج

نشبت النيران بالساعات الأولى من اليوم في حوش بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج وامتدت لحوش مجاور وتم السيطرة عليها بواسطة الحماية المدنية، وأرجع مالكا الأحواش الحريق لتطاير شرر من موقد بلدي بالحوش الأول.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم دار السلام بمحافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية.

امتداد النيران لحوش أخر

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك «إبراهيم. ع. ح.»، 61 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وقد امتدت النيران إلى حوش مجاور ملك «يونس. ع. م. أ»، 30 عاما، عامل، وقد تم الدفع بسيارة إطفاء كما تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

شرر موقد بلدي وراء الحادث

وقد أفاد مالكا الأحواش المحترقة بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من موقد بلدي بحوش الأول وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخل ونفيا وجود شبهة جنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.