آخر التطورات الصحية لأحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة طارئة على متن طائرة

تحدث الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، عن الحالة الصحية للشيخ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أصيب بأزمة صحية خلال الساعات الماضية في أثناء رحلة سفر إلى الجزائر، قائلًا إن الحالة الصحية الشيخ تحسنت حاليا.

التطورات الصحية لأحمد عمر هاشم

وأضاف «هندي» لـ«الوطن»، أن الشيخ أحمد عمر هاشم في الوقت الحالي داخل العناية المركزة، للاطمئنان على صحته، وهناك تطور إيجابي ملحوظ في الكلام والحركة، مقارنة بما كان عليه وقت الأزمة الصحية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر، إلى أن سبب الوعكة الصحية للشيخ أحمد عمر هاشم، هو أنه كان مرهقا قبل السفر ويأخذ مضادات حيوية، فحينما سافر أرهقته الرحلة علاوة على صيامه خلال السفر، فاجتمع عليا الأمران فأصيب بوعكة داخل الطائرة ولم يتحمل مشقة الطريق.

عودة أحمد عمر هاشم لمصر بطائرة خاصة

أوضح أيضا أن «هاشم» كان يبقي محاضرات ويحضر ندوات ولم يسترح قبل السفر، وأراد الذهاب إلى الجزائر لإعطاء الدروس الحسينية، فأصيب بأزمة صحية خلال السفر، فلجأ الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مالطا.

وتابع بأن الرئيس السيسي، أمر بإرسال طائرة خاصة لإعادة الشيخ أحمد عمر هاشم، إلى مصر، وبعدها عادل لأرض الوطن ودخل أحد المستشفيات، وسيظل هناك لبعض الوقت من أجل التأكد من شفائه نهائيا.