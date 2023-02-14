أحمد عمر هاشم لقصواء الخلالي: آل البيت أحبوا مصر وفضلوها على بقاع الدنيا حتى دفنوا فيها

علق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء على إحياء الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، قائلا إنه في كل تشهد نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي على آل بيته، ومن لم يصل على آل بيته في كل تشهد يكون تشهده ناقصا وصلاته ناقصة.

وأضاف «هاشم»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الله عز وجل بين ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا».

أهل بيت النبي

وأشار إلى أن الرسول حين جمع في الكساء والغطاء علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأمهما فاطمة، وقال اللهم هؤلاء آل بيتي، ودعا لمن يحبهم، وقال أيضا أحبوا الله لما يغزوكم به من نعم وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي.

وتابع: «محبة آل البيت نابعة من حبنا لرسولنا ولديننا، ولأنهم أحبوا مصر أرض الكنانة وفضلوها على كثير من أوطان الدنيا حتى أقاموا فيها ودفنوا فيها، كما أحبهم آل مصر وتمسكوا بحبهم ليس كلاما باللسان ولا دعاوى يعلونونها بل كان الاقتداء والاهتداء والتأسي بآل بيت رسول الله».

آل البيت يمثلون الشجرة المثمرة

ولفت إلى أن آل البيت يمثلون الشجرة المثمرة التي حملت أشرف تراث في الوجود وأشرف الأخلاق وأكرمها وتعلم منها الناس وطبوقها وكانت محبتهم في نفوس المسلمين قاطبة منذ العهد النبوي وصغرهم.