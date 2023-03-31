تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، من القبض على عاطلين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في قطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين باستغلال الأطفال

وبتقنين الإجراءات ضبط المتهمان وبحوزهما سلاح أبيض، ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 من أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة.

واعترف المتهمان بالواقعة، ونشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.