الداخلية: ضبط 1951 قضية تسول خلال نوفمبر الماضي

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة، استهدفت جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود خلال شهر نوفمبر 2022 عن ضبط 1951 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التسول

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض إن كل من استخدم أو حرض شخصًا على التسول أو دفع به إلى التشرد، يعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفا به، فتتضاعف العقوبة.