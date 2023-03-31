بوتين ينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء لردع تهديدات الغرب

تحدث رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، عن أسباب عزم موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضى بلاده، إذ ذكر أن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي من المقرر نشرها في بلاده ستوفر لها الحماية من تهديدات غربية، وعبّر عن اعتقاده بأن هناك خططًا لغزو بلاده من بولندا المجاورة.

تحذير من غزو روسيا البيضاء

وأضاف لوكاشينكو في خطاب سنوي أمام مشرعين ومسؤولين حكوميين، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «ثقوا في كلامي لم أخدعكم قط. إنهم يتأهبون لغزو روسيا البيضاء.. لتدمير دولتنا»، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنّ روسيا سترسل أسلحة نووية تكتيكية إلى روسيا البيضاء وهي أول عملية نشر أسلحة نووية خارج حدود البلاد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وذكرت مينسك أن الصواريخ ستوفر الحماية بعد ما وصفته بحملة ضغط من الولايات المتحدة وحلفائها بهدف الإطاحة بلوكاشينكو الذي تولى السلطة منذ 28 عامًا، وفي خطاب اليوم الجمعة، دعا لوكاشينكو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، وإلى بدء عقد محادثات للتوصل إلى تسوية سلام دائمة، محذرًا من أن روسيا قد تضطر إلى استخدام «أكثر الأسلحة خطرًا» فور شعورها بأي تهديد.

وضع مرعب ولا يمكن السماح به

وقال لوكاشينكو: «من المستحيل أن تتمكن من هزيمة قوة نووية.. إذا أدركت القيادة الروسية أن الوضع يهدد بتفكيك روسيا، فستستخدم أكثر الأسلحة رعبًا.. وهذا لا يمكن السماح به».