«رفع الراية البيضاء».. روسيا تعلن شروطها لوقف القتال في أزوف ستال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها مستعدة للسماح للمدنيين بمغادرة مصانع الصلب في آزوف ستال في مدينة ماريوبول المحاصرة، إذا استسلمت القوات الأوكرانية ورفعت الرايات البيضاء، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس ونقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن روسيا مستعدة في أي لحظة لإعلان وقف إطلاق نار إنساني لإجلاء المدنيين.

وقالت الوزارة إن وقف إطلاق النار سيبدأ برفع الرايات البيضاء من قبل القوات الأوكرانية على طول هذه المنطقة بأكملها أو في مناطق معينة من أزوف ستال.

وزارة الدفاع الروسية: الذين سيستسلمون سيضمنون حياتهم

وذكرت أنه إذا تم العثور على مثل هذه العلامات في أي جزء من مصنع آزوفستال للمعادن، فإن القوات المسلحة الروسية ستوقف على الفور أي أعمال عدائية وتوفر مخرجًا آمنًا.

وفقًا للوزارة، سيتم اصطحاب المدنيين إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا أو إلى روسيا، وفقًا لتقدير الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وقالت إن الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا سيضمنون حياتهم.

عمدة ماريوبول: نحتاج إلى يوم واحد توقف فيه إطلاق النار لإجلاء المدنيين

في سياق متصل، قال عمدة مدينة ماريوبول إن يوم واحد كامل لوقف إطلاق النار ضروري لإجلاء المدنيين الذين يحتمون في مصانع الحديد والصلب في آزوف ستال في المدينة الأوكرانية المحاصرة.

ويُعتقد أن مئات الجنود والمدنيين موجودون في المصنع الضخم الذي أصبح آخر معقل أوكراني متبقٍ في ماريوبول.

ويوم الخميس، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بعدم اقتحام مصانع الصلب، ودعا بدلاً من ذلك القوات الروسية إلى محاصرة المنطقة لدرجة لا تتمكن الذبابة من العبور، على حد قوله.

قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو في حديث لـ CNN اليوم إنه خطط أمس الأول لفتح طريق إخلاء يمكن لهؤلاء الأشخاص داخل المصنع الانضمام إليه، لكن القوات الروسية واصلت قصفها للمصنع ولم نتمكن من إخراج الناس منه.