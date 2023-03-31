قصة أطفال التسول في مدينة نصر.. «علاء وسمير» يستغلان الضحايا بالمطاوي

لجأ شابان عاطلان وهما «علاء وسمير» إلى استخدام الأطفال بمدينة نصر في أعمال التسول ومسح السيارات والاستيلاء منهم على النقود تحت تهديد المطاوي، وبحسب بيان صادر عن الداخلية صباح اليوم ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم وقررت النيابة العامة حبسهما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهمين يقومان باستغلال 3 أطفال في استجداء المارة بشوارع مدينة نصر، كما أن المتهمين يفرضان سطوتهما على الأطفال لتهديدهم بالأسلحة البيضاء.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بتهمة استغلال الأطفال في التسول وحيازة أسلحة بيضاء وعثر بحوزهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى حصيلة نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما 3 من الأطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

ضبط شابين يستغلان الأطفال في التسول

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شابين مسجلين خطر في العقد الثالث من العمر، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقوبة استخدام الأطفال في التسول

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن القانون غلظ العقوبة على الأشخاص التي تستخدم الأطفال في التسول: «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك».