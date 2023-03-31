موعد استحقاق العلاوة الدورية 2023.. 8% من الأجر الوظيفي

يترقب الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، موعد استحقاق العلاوة الدورية 2023، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجموعة من الحزم والتيسيرات التي تساعد الفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين دخل العاملين بالدولة.

موعد استحقاق العلاوة الدورية 2023

ومن المقرر أن يشهد شهر أبريل 2023، تنفيذ مجموعة من القرارات، منها موعد استحقاق العلاوة الدورية 2023 للموظفين المخاطبين بأحكامه.

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع على قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

استحقاق العلاوة الدورية أبريل 2023

ووفقًا للقانون الجديد، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا.

وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظفين، دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة في المادة 37 من القانون.