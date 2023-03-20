تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية.. منح وحوافز للعاملين بالدولة

تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، أحد القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري خلال الساعات المقبلة، وبموجبه سيتم صرف العلاوة الدورية أول أبريل المقبل.

ويعد تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية أحد القرارات الهامة التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

فئات يشملها تعجيل موعد استحقاق العلاوة

وبموجب قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، سيبدأ العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملون بقطاع الأعمال العام، صرف هذه العلاوة.

ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

تعجيل باستحقاق العلاوة الدورية للمعلمين

ووفقا لتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، يتم منح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020، وحافز جودة بفئة مالية قيمتها 300 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

تعجيل استحقاق العلاوة الدورية للأطباء

كما يشمل قانون تعجيل استحقاق العلاوة الدورية الجديد منح لكل فئة من فئات، المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

العلاج الطبيعي 2500 جنيه شهريًا.

التمريض العالي 2500 جنيه شهريًا.

التمريض المتوسط 1300 جنيه شهريًا.

الفني الصحي 1300 جنيه شهريًا.

ويشترط لاسحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها