حملات أمنية تستهدف تجار المخدرات في الإسماعيلية وشمال سيناء

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسماعيلية – شمال_سيناء) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة ثالث العريش - مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – مركز شرطة الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث العريش .. وبحوزتهما (8000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) .

مديرية أمن الأسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بنطاق محل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير) حال تواجدها بمحل سكنها.. وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزتهما ( كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول سلاح أبيض ) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (610,000 ستمائة وعشرة ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.