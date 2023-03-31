رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط ‏85 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:02 م | الجمعة 31 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات المروية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 84693 مخالفة متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 2124 قضية تسول خلال شهر مارس الجاري

«الداخلية»: ضبط ‏71953 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

«الداخلية» تكشف لغز «جريمة الضبعة».. «جثة بجانبها طفل»

«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع