كم قيمة دعم الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة؟.. «المالية» تجيب

تولي الدولة اهتماما كبيرة بالمواطنين بشكل عام، خاصة محدودي الدخل، وفي مشروع الموازنة الجديدة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كشفت وزارة المالية عن حجم المخصصات المتعلقة بدعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، إذ بلغت نحو 10.2 مليار جنيه.

مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 529.7 مليار جنيه

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المخصصات المتعلقة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت نحو 529.7 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت لنحو 48.8%، وبينت الوزارة أن من ضمن هذه المخصصات نحو 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%%، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.

31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي

وتابعت الوزارة بأن المخصصات المتعلقة بدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بغلت نحو 10.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي وصل إلى 31.5%، إضافة إلى 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%.

وأكدت الوزارة أن هناك نحو 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%.