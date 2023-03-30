«المالية»: منظومة الإيصال الإلكتروني تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتيسير الأمر على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة «المرحلة الأولى الفرعية»، لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 أبريل 2023، لافتًا إلى أن إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن بلغت 83 مليون إيصال.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأضاف رضا عبد القادر، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

مصلحة الضرائب المصرية

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة «المرحلة الأولى الفرعية»، لمنظومة الإيصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

ولفت إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظيا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS) .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) من منظومة الإيصال الإلكتروني إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي eReceipt.hd@eta.gov.eg، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.