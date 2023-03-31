النائب خالد طايع: الدولة بجميع مؤسساتها تسعى بكل جدية لنجاح الحوار الوطني

قال خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية لإنجاح الحوار الوطني، والذي سوف يبدأ في أول شهر مايو، وأن نداء الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لكل المشاركين، بإرسال الأسماء المقترحة للمشاركة يؤكد هذا.

نجاح الحوار الوطني ليس مسؤولية الدولة فقط

وأضاف النائب خالد تامر طايع، أن نجاح الحوار الوطني، ليس مسؤولية الدولة فقط، ولكن مسؤولية كل من يشارك، من قوى سياسية مختلفة ونقابات وهيئات، مؤكدا أن الوقت قد حان لتضافر كل جهود أبناء مصر المخلصين، لمواجهة ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات عالمية والفنية وداخلية، تسبب فيها أزمات عالمية مثل كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وكان قد وجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، نداءً لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني.

جلسات لجان الحوار الوطني

وطالب «رشوان» كل تلك التيارات بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.

وأوضح المنسق العام، أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الأربعاء 3 مايو.