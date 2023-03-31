حزب الوفد: نرحب بدعوة الحوار الوطني.. والخطوات التي شهدها تؤكد جديته

أشاد حزب الوفد بدعوة الحوار الوطني للأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.

اختيارات المحاور واللجان جيدة

وقال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الخطوات التي شهدها الحوار الوطني تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن اختيارات المحاور واللجان جيدة، والإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية.

وقال مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل كامل بمقترحات بيت الأمة في كافة المحاور، موضحا أن الحزب مستمر في المشاركة بقوة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.

بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل

وأضاف الجندي، حزب الوفد يرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، مشيدا بالإعلان عن مقترح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34، ويوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أوضح أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، وتتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل خلال الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ الأربعاء 3 مايو.