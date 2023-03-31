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النائب نادر الخبيري: المطالبة بسرعة إرسال أسماء المشاركين يؤكد بناء حوار وطني جاد

كتب:

حسام أبو غزالة
07:34 م | الجمعة 31 مارس 2023
جانب من جلسات الحوار الوطني

جانب من جلسات الحوار الوطني

ثمَّن النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، نداء الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، لكل المشاركين في الحوار بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها، أنه يؤكد جدية الدولة لبناء حوار وطني جاد.

الحوار الوطني يضمن مشاركة حقيقية لكل فئات المجتمع المصري

وأضاف النائب نادر الخبيري أن الحوار الوطني يضمن مشاركة حقيقية لكل فئات المجتمع المصري، وجميع الشرائح مشاركة في الحوار الذى يُعد فرصة تاريخية حقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وأشار النائب نادر الخبيري إلى أن تأكيد رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني على أهمية سرعة إرسال أسماء المشاركين، يؤكد حرصه على جمع كل الآراء والمقترحات ومناقشتها بشكل واسع، دون إقصاء أحد.

وكان قد وجَّه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، نداءً لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني.

جلسات لجان الحوار الوطني

وطالب «رشوان» كل تلك التيارات بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.

 وأوضح المنسق العام، أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الأربعاء 3 مايو.

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بقلم حسام أبو غزالة