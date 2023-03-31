  رحلة البلح من المحافظات إلى سوق الساحل.. عمار يا «شبرا»

رمضان هو موسم الفرحة بالنسبة لتجار البلح، ينتظرون من العام للعام، ويقصدون الساحات الشهيرة التى تقام قبل قدومه لعرض بضاعتهم من التمور، طمعاً فى الفوز برزق لا يخلو من بركة هذا الشهر الفضيل، وسوق الساحل فى روض الفرج بشبرا من أشهر هذه الساحات التى تعرض مختلف أنواع الثمار، ويسع مئات التجار الذين يحملون أسرار صنعتهم وبضاعتهم التى جمعوها من مختلف المحافظات والأسواق أيضاً.

تتسع ساحات سوق الساحل لمئات التجار القادمين من مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم المرتبطة بشهر رمضان، وكان من بينهم «وليد شكرى»، تاجر بلح من أسوان، جاء إلى القاهرة مدفوعاً برغبة الفوز بنفحات موسم الشهر الكريم، شهر الخير والبركات والرزق الوفير خاصة لتجار البلح: «إحنا بننتظر رمضان بفارغ الصبر عشان موسم البلح اللى هو مصدر رزق لينا»، هكذا قال لـ«الوطن».

شكري: «الشامية» من التمور الشعبية وأسعاره تبدأ من 10 جنيهات للكيلو

وأضاف أنه مع بداية شهر رجب يبدأ الاستعداد لموسم البلح، إذ يقوم بشراء الأنواع المختلفة من سوق العبور التى تعد من الأسواق الشهيرة لتجارة البلح بالمحافظة، ويستمر حتى أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك: «إحنا هنا بنستعد للموسم من أول شهر رجب، نبدأ نجمع البلح من التجار، وهناك من يشترى من سوق العبور، ونلتقى جميعاً هنا فى سوق الساحل لبيع ما جمعنا من الثمار».

وأوضح «شكرى» أنه جمع أنواعاً مختلفة من التمور ليبيعها فى سوق الساحل، منها «الشامية» وهو من التمور الشعبية، وتبدأ أسعاره من 10 جنيهات للكيلو، إضافة لأنواع أخرى مثل بلح (مركابى، وأبريمى، وأبيض غزال، وعينات، والبان، ووردة، وبرتموتة، والأسوانى، وسكوتى وجنديلة)، مضيفاً أنه يمارس هذه المهنة منذ عام 1998 وتعلمها منذ وجوده فى السوق: «أنا كان عندى رغبة إنى أكون تاجر بلح من وأنا صغير، وكنت باجى القاهرة هنا مع والدى فى سوق الساحل ونبيع البلح لغاية لما اتعلمت منه الشغلانة».

سمير: جمعت البلح الفاخر من أسيوط والكيلو سعره 35 جنيها

إقبال شديد تشهده سوق الساحل من قبل الزبائن لشراء أنواع التمور المختلفة، خاصة أن الأسعار هذا العام منخفضة مقارنة بالعام الماضى: «الناس هنا بدأت تيجى تشترى البلح، والأسعار السنة دى كويسة عن العام الماضى ومستبشرين خير»، هكذا قال «حسن سمير» تاجر بلح فى سوق الساحل.

وأضاف لـ«الوطن» أنه ينتظر موسم البلح وشهر رمضان الكريم من عام لآخر، إذ يأتى من محافظة أسيوط لبيع أنواع التمور المختلفة: «موسم البلح ده ننتظره من السنة للسنة عشان الكل بيرزق فيه»، مشيراً إلى أن أسعار البلح تبدأ من 12 جنيهاً للكيلو والفاخر بـ35 جنيهاً.

لم تقتصر سوق الساحل على تجار البلح الكبار فى السن فقط، ولكن هناك أيضاً تجار لم يتجاوز عمرهم الـ20 عاماً، ومنهم الشاب «عمر عثمان»، صاحب الـ 16 عاماً الذى بدأ مشواره مع تجارة البلح منذ 5 سنوات: «اتعلمت تجارة البلح من ابن عمى، كنت باجى هنا معاه فى كل موسم، وأبيع معاه لغاية لما بقيت آجى لوحدى، وبشترى البلح وآجى أبيعه، وكمان ليّا زبائن معينة»، مؤكداً أنه يتمنى أن يصبح من التجار الكبار والمعروفين فى سوق البلح.