خبراء: العاصمة الإدارية حرّكت سوق العقارات وإقبال على الساحل الشمالي

قال الخبير العقاري محمد السيد، إنّ العقارات تعد أفضل طريقة استثمارية في العالم، ولكن خلال الفترة الماضية شهدت السوق العقارية تحديات كبيرة، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الدولار، وزيادة الضخم، لكن بالرغم من ذلك استمر القطاع في حركة البيع الخاصة به ولكن بشكل أقل.

أفضل فترة لشراء العقارات هي فترة الأزمات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ أفضل فترة لشراء العقارات هي فترة الأزمات وانخفاض نسبة المبيعات وذلك لقيام الشركات بالكثير من العروض لزيادة المبيعات، وهو ما يصب في صالح المشتري.

وأشار إلى أنه يجب العمل في الوقت الحالي على فكرة تصدير العقار المصري من خلال جذب استثمارات عبر بيع الوحدات للمصريين المقيمين في الخارج.

إسلام خالد الخبير العقاري، أكد أن الفترة الماضية شهدت أزمات في القطاع العقاري وانخفاض في المبيعات، ولكن في الوقت الحالي ارتفعت قيمة المبيعات خاصة في العلمين والساحل الشمالي والعين السخنة، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة وافتتاحها ساهم بشكل كبير في زيادة رغبة المواطنين في شراء وحدات بها.

الوحدات الفندقية والإدارية من أفضل أنواع الاستثمارات العقارية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه قبل شراء أي عقارات يجب التأكد من صحة المطور والتأكد من مصداقيته، وذلك من خلال التأكد من سابقة أعمال الشركة.

وأشار إلى أن الوحدات الفندقية والإدارية تعد من أفضل أنواع الاستثمارات العقارية في الوقت الحالي، خاصة وأن العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على جذب الأجانب بشكل كبير والذين يفضلون التعامل على الوحدات الفندقية.