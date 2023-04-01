مراكز الإبداع الرقمي: تشجيع الشباب على ريادة الأعمال.. والمكسب بالدولار

يستكمل طلاب الجامعات خلال شهر رمضان المُعظم جولاتهم الميدانية في المشروعات القومية بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة «شوف بنفسك»، وتنظمها القوات المسلحة، بالتعاون مع الجامعات ووسائل الإعلام الوطنية، وتلك المرة رافقت «الوطن»، طلاب جامعتي سيناء والصالحية الجديدة، في جولة ميدانية لمركز إبداع مصر الرقمي في محافظة الإسماعيلية، أحد المراكز التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر يوليو الماضي، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي، ومساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم، وشركاتهم الناشئة.

ولدى دخول الطلاب، استقبلتهم الدكتورة ياسمين حسن، مدير مركز إبداع مصر الرقمي في الإسماعيلية، وقدمت للطلاب عرضًا حول المشروع، مؤكدة أنه مبادرة رئاسية تُنظم بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي، ومقره داخل الجامعات، بحيث يستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب، مع إمكانية تردد الخريجين والراغبين في التدريب والتأهيل للعمل بمجال التحول الرقمي عليها.

مراكز إبداع مصر الرقمية

وتوضح «ياسمين»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح 8 مراكز إبداع «مصر الرقمية» في محافظات عدة، مع استهداف افتتاح مراكز أخرى في كل جامعة على مستوى الجمهورية، وصولاً لوجود 30 مركز إبداع في مختلف المحافظات، بهدف تهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن تكلفة المراكز الـ30 ستُناهز 5 مليارات جنيه.

وتشير مدير مركز إبداع مصر الرقمية في الإسماعيلية، إلى أن كل مركز يضم معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

ولفتت إلى أنه من بين المراكز التي تم افتتاحها؛ مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية؛ وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.

الشركات التكنولوجية الناشئة

وحسب تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فإن الشركات التكنولوجية الناشئة نجحت في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22% عن العام الماضي الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

أما مايكل مجدي، مسئول مجتمعي في «المشروع»؛ فيلفت إلى أن الهدف الرئيس من «مراكز الإبداع»، هو القضاء على البطالة، وتهيئة الشباب لسوق العمل، عبر دورات في التطوير المهني، وتشبيك الشباب مع أصحاب مشاريع ورواد أعمال، فضلاً عن تقديم استشارات مهنية، والتوعية حول كيفية بداية مشروعهم، وكيف يكملون طريقهم.

ويوضح «مجدي»، خلال لقائه بالطلاب، أن هناك حاضنات أعمال تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر تمويل للشباب و«تشبكهم» مع المستثمرين، فضلاً عن تشجيع ثقافة العمل الحر، شريطة أن يكون هذا العمل متعلق بمجال «التحول الرقمي».

وأكد أن عملهم يتضمن تعليم الشاب على كيفية كتابة السيرة الذاتية، والتعامل في مقابلات العمل، وأن كل تلك الخدمات تقدم بالمجان بالكامل، مشيرًا على أنهم يستقبلون الشباب من عمر 18 عامًا، بما يشجعهم على فكر «ريادة الأعمال».

وأشار إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تقدم للشباب استشارات هامة سواء في المجالات القانونية من تسجيل شركات وأوراق وغيرها، أو من مستشارين فنيين، لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها المشروعات السابقة، ووضع الشباب على طريق النجاح في المشروعات الجديدة.

ريادة الأعمال

وأضاف أن المكاسب في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة كبيرة، وأن أحد أمثلة تدريب الطلاب تتناول شخص يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وأصبح دخله حاليًا 999 دولارا في الساعة الواحدة، مشيرًا إلى وجود قاعدة بيانات لدى المشروع بالشباب، ويتم توفير أشياء كثيرة لهم، منها مكان استضافة لأعمالهم، و«نت سريع» للعمل من خلاله، فضلاً عن توافر أمن بصفة مستمرة.

فيما تقول مريم الصادق، مسئول مجتمعي في المشروع، للشباب، إنهم يستقبلون من يمتلك أفكار تكنولوجية لخدمة المواطنين وحل إحدى المشكلات المجتمعية، ودعمه لكي يبدأ ومشروعه ويكبر أكثر فأكثر، مؤكدة على وجود الكثير من النماذج الناجحة في ذلك عبر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية بمختلف المحافظات.

وتلفت «الصادق»، إلى أن مجال ريادة الأعمال والعمل الحر يمكن من كسب مبالغ مالية جيدة، وأغلبها يكون بالدولار حال التعامل والتعاون مع شركات عالمية من الخارج، وهو ما يتاح للكثير من الشباب المستفيد من مراكز مبادرة مصر الرقمية.

طلاب الجامعات منبهرون بمشروعات مصر الرقمية

حديث مسئولو مركز إبداع مصر الرقمية في الإسماعيلية أبهر الطلاب، ويقول الطالب محمود الصادق، الطالب في كلية الإدارة والاقتصاد الدولي في جامعة الصالحية الجديدة، إنه لم يكن يتوقع أن يشاهد مثل تلك المشروعات والأعمال في مصر، واصفًا ما شاهده بالخيال، وأنه كان ليتصور أنه في «أمريكا»، أو أوروبا لولا أنه مع أصدقائه وسط مدينة الإسماعيلية، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مبادرة «شوف بنفسك»، والتي تثري مهارات وخبرات الطلاب، وتمكنهم من تحسين مستقبل معيشتهم، والمساعدة على توفير فرص عمل لهم لدى تخرجهم من الجامعات المختلفة.

حديث «الصادق»، يتوافق مع ما ذكرته ياسمين محمد علي، الطالبة في كلية الصيدلة بجامعة الصالحية الجديدة، والتي ذكرت أن مركز إبداع مصر الرقمية في الإسماعيلية هو أولى محطات زياراتها الخارجية في مبادرة «شوف بنفسك»، وهو المشروع الذي جعلها متحمسة لمواصلة الزيارات والجولات التفقدية لكل المشروعات القومية للدولة.

وأضافت الطالبة في كلية الصيدلة بجامعة الصالحة الجديدة، لـ«الوطن»، أن شباب مصر كانوا بحاجة لمثل تلك الجولات الميدانية والتفقدية للمشروعات المختلفة، بما يجعلهم أكثر اطلاعا على جهود الدولة في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وإكسابهم معارف وقدرات ومهارات جديدة.

حديث طلاب جامعة الصالحية الجديدة، توافق مع ما ذكره طلاب جامعة سيناء، إذ قال خالد هشام الطالب في جامعة سيناء، إنه من مدينة السادات، ويسمع بنفسه عن مشروعات قومية كبرى أقيمت في مدينته، سواء مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في السادات، أو في مشروع مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، وهي مشروعات تجعلهم كشباب فرحين بما تشهده بلادهم من إنجازات على الأصعدة المختلفة.

أما إسراء فايز، الطالبة في كلية الصيدلة بجامعة سيناء؛ فتقول إنها ستحرص على نقل كل ما شهدته من تقدم تكنولوجي كبير، والإبداعات والمشروعات التي يعمل عليها الشباب لأقرانها وأسرتها، مشيرة إلى أن كل ما يتم على أرض الواقع من جهود كبرى في مختلف الأصعدة يجب أن يعلمه أبناء المصريين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، مثمنة إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، لمبادرة «شوف بنفسك»، بالتعاون مع الجامعات، وسائل الإعلام الوطنية .