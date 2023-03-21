القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية ضمن حملة «شوف بنفسك»

استمراراً لحملة «شوف بنفسك» التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة، واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية العملاقة.

وشملت الزيارات مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي تعد من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

كما تمّ تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ وشاهدوا إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجية.

كما شملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة الذي يعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تمّ تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى أرض الخير، وشاهدوا الأراضي المستصلحة في توشكى وطرق الري والوسائل الزراعية الحديثة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وما تنتجه من محاصيل استراتيجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المشروعات التنموية العملاقة، موجهين الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة التي أتاحت لهم زيارة هذه المشروعات العملاقة التي بثت في نفوسهم الأمل نحو قدرة مصر على مواجهة كل التحديات بأيدي أبنائها.

تأتي تلك الزيارات المتواصلة التي تنظمها القوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لدى الجيل الجديد وتعظيم روح الولاء والانتماء لهم.