النشرة الدولية: مصرع ملكة جمال برازيلية في حريق.. واختراق قناة سورية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، وبيئية، كان من أهمها مصرع ملكة جمال برازيلية قفزًا من شرفة شقتها، هربًا من حريق، فيما تصدى الجيش السوري لهجوم إرهابي في ريف حلب الغربي.

وفي البرازيل، لقيت ملكة جمال إقليم «سيرتاو بريبانو»، وتدعى مايارا نيتاو «27 عاما» مصرعها بعد قفزها من شرفة شقتها في الطابق السادس، هربا من حريق اندلع نتيجة لماس كهربائي، في منزل تقيم فيه مع شقيقها الأصغر.

نجاح شقيق ملكة جمال «سيرتاو بريبانو» في الهروب

وانتشرت 14 عربة إطفاء على متنها 40 من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق في منطقة «إيتيم بيبي»، فيما نجح شقيق مايارا نيتاو، في الهرب من الشقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

Nesse sábado (25/3), uma jovem de 26 anos morreu após pular do 6° andar de um prédio para escapar de um incêndio, na Zona Sul de São Paulo. Mayara Ingrid Silva Nitão, conhecida como “Maya Nitão”, era modelo e Miss Sertão Paraibano.



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هجوم إرهابي على «محور بسرطون» في ريف حلب الغربي

عسكريًا، تصدى الجيش السوري، لهجوم شنته مجموعات إرهابية على «محور بسرطون» في ريف حلب الغربي، و«قرية الدانا» قرب معرة النعمان بريف إدلب، وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن وحدات الجيش أوقعت أعداداً من القتلى والمصابين في صفوف المهاجمين.

بدورها، أشارت رئاسة الحكومة السورية، إلى تعرض قناة رئاسة مجلس الوزراء على «تليجرام» للاختراق، وقال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة باسل نيوف، في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الرورسية، إن الحرب السيبرانية هي في سياق الحرب الإرهابية المستمرة على بلاده منذ 12 عاما.

فيما اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت، المتهم بتحقيق قضائي بأنشطة المجموعة حتى عام 2014 بسوريا، في مقابلة مع صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، استخبارات بلاده باختراق فرع الشركة خلال تلك الفترة.

عاصفة رملية تضرب العاصمة العراقية «بغداد»

مناخيا، شهدت العاصمة العراقية بغداد، خلال الساعات الماضية عاصفة رملية هي الأولى في 2023، حولت نهارها ليلاً ولفتها بغمامة ضخمة برتقالية اللون، فيما غطت الثلوج محافظة دهوك، حيث وصلت الحرارة إلى الصفر.

ودخل عدد من الأشخاص إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.