البرازيل تتجاوز 700 ألف حالة وفاة بسبب كورونا خلال 3 سنوات

ذكرت مصادر رسمية برازيلية أنّ البرازيل تجاوزت الـ700 الف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأعوام الثلاثة، ويعد عام 2021 هو أسوأ انتشار للوباء، حيث بلغ عدد الوفيات 423.349، في عام 2022 ، مع التطعيم بالفعل في حالة متقدمة، انخفض إلى 74779 حالة، بينما تم الإبلاغ حتى الآن في عام 2023 عن 6386 حالة وفاة.

وأشارت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية إلى أن البلاد أبلغت عن 322 حالة وفاة في الأسبوع الماضي وتراكمت الآن 700239 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وفقًا لبيانات من المجلس الوطني لأمناء الصحة (كوناس)، وهو هيئة مكونة من المسؤولين عن المجال الصحي في الـ 27 ولاية.

أكبر عدد من الوفيات

وتضع البيانات البرازيل في المرتبة الثانية في العالم مع أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة «1.1 مليون»، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويصل عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها رسميًا إلى 37.2 مليون حالة، على الرغم من أن هذا الرقم لم يعد مؤشرًا موثوقًا به لأن اختبارات التشخيص الذاتي كانت متاحة في الصيدليات لمدة عام، بالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا لا يخضعون للاختبار اليوم.

وسجلت البرازيل أول حالة وفاة مرتبطة بكورونا في 12 مارس 2020 هو العام الذى توفى فيه 195725 شخصًا في البلاد.

إدارة جائحة كورونا في البرازيل

تميزت إدارة جائحة كورونا في البرازيل بإنكار حكومة جاير بولسونارو، الذي كان في السلطة بين عامي 2019 و2022، فمنذ البداية، قلل الزعيم اليميني المتطرف من شدة الفيروس، ووجه اللوم إلى فرض تدابير العزل، ورفض استخدام الكمامة، وروج لأدوية مشكوك في فعاليتها، وزرع شكوكًا لا أساس لها من الصحة حول فعالية اللقاحات.

مع وصول لولا دا سيلفا إلى السلطة، في 1 يناير، دعت الحكومة الجديدة السكان لتعويض الجرعات المنشطة، خاصة بين الأطفال، الذين لا يزال معدل تطعيمهم منخفضًا.

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن 80.6% من 213 مليون برازيلي لديهم نظام تحصين كامل (جرعتان)، بينما تلقى 50.5% فقط جرعة معززة.

في الوقت الحالي، تقدم الولايات البرازيلية إمكانية الحصول على لقاح ثنائي التكافؤ من إنتاج شركة فايزر، والذي تم تطويره من المتغيرات الجديدة للفيروس التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية.