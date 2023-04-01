ضبط المتهمين باستدراج مُنظم حفلات وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (مُنظم أفراح وحفلات - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) بسابقة تواصل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بدعوى تصوير حفل زفاف بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وإتفق معه على إرسال سيارة لإصطحابه من محل سكنه إلى الفيلا محل إقامه الحفل ولدى إستقلاله السيارة تبين أن بداخلها شخصين ، وأثناء سيرهم بطريق السويس بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتوقف بالسيارة وإشهار سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما والإستيلاء منه على مبلغ مالى وإجباره على توقيع عدد (2) إيصال أمانه وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه .

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها ، وبمواجهته قرر بوجود خلافات مالية بينهما وإقتراض المجنى عليه مبلغ مالى منه ولم يقم برده فقام بالإستعانة بـ (شخصين) وتمكنا من إستدراج المجنى عليه وإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه حيث أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة كما تم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - والإيصالين المشار إليهما) ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، وإتهمهم بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.