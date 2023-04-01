ضبط موظف بتهمة غسل 2 مليون جنيه في شراء شقة وقطعتي أرض بالوادي الجديد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط موظف بإحدى الجهات الحكومية ، مقيم بمحافظة الوادي الجديد بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – قطعتي أرض) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ2 مليون جنيه.