ضبط ‏77816 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 77816 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

14281 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

461 مخالفة السير بدون تراخيص.

23 مخالفة موقف عشوائي

53 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.