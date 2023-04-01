جماهير كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي والهلال

حرص العشرات من جماهير ومشجعي القلعة الحمراء، من أبناء محافظة كفر الشيخ، على التوجه إلى استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مباراة الأهلى والهلال السوداني، في التاسعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ارتداء تيشرتات وأعلام الأهلي

وتجمع عدد من جماهير ومشجعي النادي الأهلي بكفر الشيخ في مراكز ومدن بيلا، والحامول، وكفر الشيخ، واستقلوا أتوبيسات، وحرصت جماهير دسوق على التجمع أمام مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وارتداء تيشرتات الفريق الأحمر، وحمل أعلام الأهلي، والدفوف.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع الهلال السوداني باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلاً من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة، والهلال السوداني برصيد 10 نقاط، وأخيراً القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بهدف مقابل لا شيء، أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.