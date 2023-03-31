محمد منير قبل مباراة الأهلي والهلال: مصر والسودان وطن واحد

نشر الفنان الكبير محمد منير بوست للتأكيد على الروح الطيبة بين مصر والسودان، وذلك قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها غدا.

مباراة الأهلي والهلال غدا الساعة التاسعة مساء

قال منير في بوست على صفحته الرسمية: «في حب الوطن الواحد مصر والسودان أصدر النجم الكبير الكينج محمد منير بيانا دعا خلاله ان تكون مباراة الأهلي والهلال عنوانا كبيرا للمحبة بين الوطن الواحد مصر السودان، السودان مصر».

محمد منير: السودان ومصر شعب واحد

وأضاف: «اليوم لقاء الأهلي والهلال.. لقاء الوطن الواحد.. وطن مصر السودان.. السودان مصر، يجب أن يعلم الجميع بأن شعب واحد يلعب كرة القدم وغدا تتأكد قيمة الوطن الواحد والقلب الواحد، محبتي للشعب الواحد، الوطن مصر السودان، السودان مصر».

يذكر أن الفنان محمد منير قدم خلال العام الحالي تتري مسلسلين خلال الموسم الدرامي الرمضاني، وهما لصالح مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف وأيضا مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم.