تطبيقات الهاتف تتجسس على المستخدمين بهذه الطريقة.. اعرف طرق إيقافها

غالبًا ما يجد الكثير منا أنفسنا في موقف غير مريح من رؤية إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي لمنتج معين، بعد فترة وجيزة من حديثنا مع الأصدقاء أو العائلة عن نفس المنتج.

وعلى الرغم من أن شركات التواصل الاجتماعي مثل Meta، التي تمتلك Facebook وInstagram، ومنصات مثل YouTube تدعي أنها لا تستمع إلى محادثاتك ولا تتجسس عليك من خلال أجهزة iPhone أو Android، فأنت لست وحدك إذا شعرت بعدم الارتياح بعد مشاهدة إعلان عن إعلان جديد.

وقال موقع «إكسبريس» إن العديد من الخبراء أكدوا الآن أن المعلنين يمكنهم بالتأكيد التطفل على محادثاتك، حيث يتم التجسس على هاتفك الذكي وعلى محادثاتك ولكن هناك طريقة بسيطة لإيقافها.

وأشاروا إلى أنه يمكن استخدام تقنية ذكية تُعرف باسم التتبع عبر الأجهزة بالموجات فوق الصوتية، فإن الشركات قادرة على مراقبة بياناتنا من خلال الميكروفونات، ومن خلال هذه التقنية، يمكن لهواتفنا في كثير من الأحيان التقاط المحادثات التي تحدث في الخلفية، ثم تستخدم الشركات هذه البيانات لإرسال معلومات شخصية إلينا.

حذر الخبراء من أن طريقة التتبع عبر الأجهزة هذه تتضمن تطبيقات تستخدم إشارات صوتية بالموجات فوق الصوتية وهي أصوات لا يمكن أن تسمعها الأذن البشرية.

طرق إيقاف تجسس التطبيقات على محادثاتك

وأوضحوا أن الهاتف تلتقط المؤشرات الصوتية وتنتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وترى نفس الإعلان عن نفس السلعة التي تتحدث عنها وهي مجرد تسويق متقدم للغاية ومتقن.

وأشارو إلى أنه هناك طرق يمكنك من خلالها تقييد وصول جهازك لمنع مثل هذه الإعلانات إذا كنت ترغب في ذلك، بينما لا يمكنك إيقاف إشارات الموجات فوق الصوتية من إصدار ترددات صوتية من حولك، نصح الموقع بالخطوات التالية لتقليل التتبع عبر الأجهزة:

-مراجعة أذونات التطبيقات.

-قراءة سياسات الخصوصية بعناية.

-استخدام VPN لتأمين حركة المرور على الإنترنت.