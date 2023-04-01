وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق 

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق

وتفقد وكيل وزارة الصحة عددا من الأقسام الطبية والصيدليات المختلفة بالمستشفى، موجهاً بتنظيم عملية صرف الأدوية للمرضى من صيدلية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بهدف منع التكدس والتيسير على المرضى.

توفير أفضل رعاية للمرضى

كما تفقد وكيل الوزارة أقسام العناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للقلب، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بهما، وتطبيق أعمال الجرد، ولتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وتطبيق برنامج الجودة 5S بها، واستدعى الصيدلي الإكلينيكي المسئول عن القسم، لمراجعة آليات التعامل مع الأدوية متعددة الجرعات.

وحرص «مسعود» على الاطمئنان على الحالة الصحية لمديرة إدارة الثقافة الصحية سابقاً، والتي تتلقى الرعاية الصحية بعناية القلب، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، ولجميع المرضى بالمستشفى، كما تفقد العناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، للتأكد من استيفاء تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إجراء الفحوصات والعروض الخاصة بالقلب، وذلك لإحدى الأطفال بالعناية، والتي تعاني من تشوهات خلقية في القلب، موجها بسرعة الانتهاء من صيانة أحد النوافذ بالقسم، من خلال فني الصيانة، والذي تم استدعاؤه أثناء الزيارة.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات، وتم مراجعة خطوط سير دخول الأطفال المبتسرين، ومدى تطبيق معايير الجودة بها، مشدداً على عدم إجراء أي أعمال صيانة للحضانات داخل القسم، ويتم تنفيذها بقسم صيانة الأجهزة الطبية، موجهاً بتفعيل دور رؤساء الأقسام في تنظيم العمل، كما تفقد قسم الجراحة، ووجه بسرعة الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، مع إعادة النظر في توزيع أطباء الجراحة على المستشفيات ذات الاحتياج، وفقاً للقدرة الاستيعابية للقسم ومؤشرات أداء العمل، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، خاصة مرضى التأمين الصحي، كما انتقل لمعاينة محطة معالجة المياة، ومراجعة أعمال الصيانة.