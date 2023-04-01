السيسي: سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة في ذكرى نصر العاشر من رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري، سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.