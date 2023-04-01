رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيدة انتصار السيسي في ذكرى العاشر من رمضان: تحية إلى شعب مصر وأبطاله

كتب:

محمد أبو عمرة
12:07 م | السبت 01 أبريل 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي  قرينة رئيس الجمهورية «إننا نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذي حققت فيه العسكرية المصرية نصرًا عظيمًا، أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها».

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحية إلى شعب مصر وأبطاله ورحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا في فخر وعزة وسلام».

اقرأ المزيد:

السيدة انتصار السيسي: مركز مصر الثقافي الإسلامي نواة لتقديم الخدمات ونافذة للمعرفة

السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بشهر رمضان

السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بعيدهن: الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية

السيدة انتصار السيسي: تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية هي السند والعون لأسرتها

انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة: السيدات شريك أساسي في بناء جمهوريتنا الجديدة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.