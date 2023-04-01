السيدة انتصار السيسي في ذكرى العاشر من رمضان: تحية إلى شعب مصر وأبطاله

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية «إننا نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذي حققت فيه العسكرية المصرية نصرًا عظيمًا، أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها».

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحية إلى شعب مصر وأبطاله ورحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا في فخر وعزة وسلام».