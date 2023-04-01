وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب أسرة بتل مفتاح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بتل مفتاح، التابعة للإدارة الصحية بأبوحماد، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الوحدة

تابع وكيل وزارة الصحة خلال زيارته خدمات الرعاية الأولية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم مناظرة السجلات الطبية بها لتقييم مؤشرات أداء العمل.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، كما ناظر مؤشرات أداء الفرق الطبية المشاركة بالمبادرات الرئاسية المختلفة مثل دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وغيرها ومتوسط التردد عليها.

أداء الفرق الخاصة بالتطعيمات الروتينية

كما ناظر وكيل وزارة الصحة أداء الفرق الخاصة بالتطعيمات الروتينية، وفرق تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة.