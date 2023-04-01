«الصحة» تحذر 3 فئات من المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، 3 فئات بشأن طقس يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد لنشاط الرياح والأتربة، لافتة إلى أن حساسية الصدر والجيوب الأنفية أكثر الفئات تأثرا بنشاط الرياح والأتربة.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن على هذه الفئات في حال الخروج ضرورة ارتداء الكمامات والحرص على عدم تخفيف الملابس وفقا لتعليمات هيئة الأرصاد المصرية للتقلبات الذي يشهدها الطقس خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية الحرص على تناول كميات من المياه بين فترتي الإفطار والسحور وكذلك تناول الأدوية فى توقيتها.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية الابتعاد عن الأشخاص المدخنين بقدر الإمكان، حيث إنها مصدر لتهيج الشعب الهوائية، وتجنب الروائح النفاذة، وتجنب التعرض للهواء الساخن، وضرورة عدم الاحتكاك مع أشخاص مصابين بالبرد والإنفلونزا.

تحذير من هيئة الأرصاد بعدم تخفيف الملابس

الجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد أعلنت عن موجة حارة تضرب البلاد من صباح غد الأحد، لافتة إلى أن الأجواء ستكون حارة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع درجة الحرارة والموجة الحارة تعود أسبابها إلى التأثر بمصادر كتل هوائية صحراوية قادمة من المناطق الصحراوية، حيث تختلف ما بين الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وحذرت المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة.