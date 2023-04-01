الرئيس السيسي يشارك مقاتلي الجيشين الثاني والثالث تناول الإفطار

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين ويشاركهم تناول الإفطار.

تفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

تزامنًا مع ذكرة انتصارات العاشر من رمضان، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم.

وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربًا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضية، وأعقب ذلك توجه الرئيس إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحي الحياة بسيناء.

كما التقى الرئيس السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وأشاد خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

تطهير أراضي سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري العظيم لما حققه مقاتلو القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضي سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبنائها بالحياة الكريمة.

كما قدم الرئيس السيسي، التحية والشكر لأهالي سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبًا إلى جنب مع قوات المسلحة؛ مما كان له بالغ الأثر في توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء الحبيبة، كما شارك الرئيس السيسي المقاتلين تناول الإفطار.