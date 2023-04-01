الرئيس السيسي يكرم عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وكرم الرئيس السيسي المقدم أركان حرب محمود يعقوب محمد عبدالشهيد، قائد الكتيبة 351 اللواء 116 مشاه ميكانيكي، واشترك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة.

كما كرم الرئيس السيسي نقيب معتز وجدي مصطفى محمد، الكتيبة 118 استطلاع عام الفرقة 18 ميكانيكي الجيش الثاني الميداني، بالإضافة إلى تكريم رقيب محمود محمد كليب مهدي، مدرسة المظلات قيادة قوات المظلات، شارك ضمن عناصر قوات المظلات في تصفية عناصر تكفيرية شديدة الخطورة.

وشملت التكريمات رقيب حسن محمد محمد حسن، مجموعة العمل الخاصة قيادة قوات الصاعقة، الاشتراك في مداهمة بجبل المغارة، وتميزه في أدائه كفرد رشاش متعدد.

كما كرم الرئيس السيسي جندي مصطفى صلاح إمام علي، الكتيبة 537 ميكانيكي، اللواء 136 ميكانيكا الفرقة 18 القيام بتصفية عنصر تكفيري بمنطقة جلبانة، وجرى تكريم أيضًا جندي أسعد عادل حسن عبدالله، الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشاه ميكانيكي، الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة.