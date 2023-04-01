ما هو حكم المسح على الشراب في الوضوء وكيفيته ومتى يبطل؟.. الإفتاء تجيب

ما هو حكم المسح على الشراب في الوضوء وكيفيته؟ ومتى يبطل المسح، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رداً على سؤال ورد عليها جاء نصه «هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟».

ما هو حكم المسح على الشراب في الوضوء وكيفيتها؟ ومتي يبطل المسح؟

وبخصوص الرد على سؤال ما هو حكم المسح على الشراب فى الوضوء وكيفيتها؟ ومتى يبطل المسح؟، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

حكم المسح على الشراب في الوضوء وكيفيتها

وتابع المفتي في رده على ما هو حكم المسح على الشراب في الوضوء وكيفيتها؟ ومتي يبطل المسح؟: من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

متي يبطل المسح على الشراب؟

واستكمالا للرد على سؤال، ما هو حكم المسح على الشراب فى الوضوء وكيفيتها؟ ومتي يبطل المسح؟، أشار المفتي إلى أن مدة المسح تكون للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا، ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.