إصابة طفل بطلق ناري طائش في البطن بقنا

أصيب طفل بطلق ناري طائش اليوم السبت، بمركز فرشوط شمال قنا، أثناء تواجده في الشارع في بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

إصابة طفل بطلق ناري

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من غرفة العمليات محافظة قنا، إخطارا يفيد بإصابة طفل بطلق ناري بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة من مرفق الإسعاف لموقع الحادث لنقل الطفل المصاب .

وتبين من الفحص الأولى إصابة الطفل «محمود.و» 7 سنوات مصاب بطلق ناري بالبطن، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى فرشوط المركزي وقام الأطباء بتحويله لمستشفى قنا العام نظرا لخطورة حالته، لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف مباحث مركز شرطة فرشوط من جهودها لكشف غموض إصابة طفل بطلق ناري ومعرفة مصدر الطلق وضبط المتهم.