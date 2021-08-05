إصابة طفل بطلق ناري طائش أثناء مروره بالزراعات بأسيوط

أصيب طفل بطلق ناري طائش بالساق، أثناء مروره وسط الزراعات بمركز البداري فى محافظة أسيوط، ونُقل المصاب للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد تلقي بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفل محمود أحمد عبدالله محمد، 10 سنوات، ومقيم بالبندر دائرة المركز، مصابًا بطلق ناري بالساق الأيمن، وأجريت الإسعافات الأولية له، والحالة العامة جيدة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أسرته ذكروا أنه أثناء مرور المصاب وسط الزراعات أصيب بطلق ناري طائش بالساق لايعلمون مصدره، أو مطلقه، وفورها نُقل إلى مستشفى البداري.

وكلفت المباحث بضبط مطلق النار والسلاح المستخدم، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.