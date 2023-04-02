«الإنتاج الحربي» تحتفل بعيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك

نظمت شركات «أبى قير للصناعات الهندسية، وحلوان للصناعات غير الحديدية، وبنها للصناعات الإلكترونية»، بتنظيم احتفالات للسيدات العاملات بهذه الشركات، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتكريم الأمهات المثاليات بمختلف الجهات التابعة، خلال شهر مارس، تقديرًا لدورهنّ في الدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، ودورهن في تقديم جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والارتقاء به.

وحرص المهندس محمود أنور فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، على تنظيم يوم ترفيهي للعاملات تحت إشراف ومتابعة مسئولة المرأة بالشركة بمصيف المصنع بشاطئ براديس بأبي قير، كدعم لهن ولرفع الروح المعنوية لدى العاملات بالشركة.

حفلة للاحتفاء بالأمهات المثاليات

أيضا حرص المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربى ) على تنظيم حفلة للاحتفاء بالأمهات المثاليات على مستوى الشركة حيث تم تكريم عدد (7) سيدات عاملات وعدد ( 2 ) من أسر ات المتوفيات أثناء الخدمة ، وأثناء التكريم أكد رئيس مجلس إدارة الشركة على حرصه على النهوض بمستوى المرأة العاملة في الشركة وحل المشكلات التي تواجههن، لافتاً إلى أنه يتم عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية لهن بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعي الثقافي في مختلف مجالات المعرفة.

ونظّم المهندس حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، حفلًا لتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالشركة وتم تقديم شهادات التكريم لهن وشكرهن على ما يقدمن من مجهودات داخل الشركة، كما كرّم على هامش الاحتفالية بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية.

تفعيل حملات التبرع بالدم

ونظم عدد من الشركات التابعة للوزارة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من العاملين بهذه الشركات وهي «قها للصناعات الكيماوية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، حلوان لمحركات الديزل»، في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفعيل حملات التبرع بالدم داخل الشركات والوحدات التابعة بالتعاون مع المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة وذلك لصالح العاملين بالإنتاج الحربي تحت شعار «ادعم أخاك».

وتستهدف هذه الحملة المساهمة في تلبية احتياجات المركز الطبي التخصصي ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة باستمرار حيث يقوم المركز بدور هام في توفير خدمة طبية متميزة للعاملين بالإنتاج الحربي وأهالي منطقة حلوان بمختلف التخصصات.

من ناحيةٍ أخرى نظمت وزارة الإنتاج الحربي، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، عدد (2) ندوة توعوية بعنوان "التغذية السليمة في رمضان والبدائل الصحية" حضرها عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وأوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص أن تنظيم الندوتين جاء في ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالعاملين وتعزيز الوعي الثقافي والصحي لهم، حيث حاضر بالندوتين الدكتورة أسماء أحمد حسين أخصائي التغذية والسمنة والنحافة والتي أوضحت أنه من أهم قواعد التغذية السليمة في رمضان الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء والحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون واستبدالها بالخضروات والحبوب الكاملة وتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والأطعمة المقلية والمصنّعة وتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات.

ندوة نفحات رمضان

وفي سياق متصل نظّمت الوزارة ندوتين دينيتين بعنوان «اشتاقت أرواحنا لنفحات شهر رمضان» بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الكيانات التابعة، وحاضر بالندوتين الشيخ هانئ محمد عباس، والذي تحدث عن أهمية اغتنام هذا الشهر لفضائله ونفحاته وأهمية زيادة الاجتهاد في العمل والإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والعبادات.

وفي إطار الاحتفال بحلول شهر رمضان وتنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ حرص المهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة (مصنع 999 الحربي) على توجيه التهنئة لكافة العاملين بالشركة بمناسبة حلول الشهر الكريم وحثهم على بذل المزيد من العمل.

وفي ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، اجتمع المهندس عبد الرؤوف عبد الله موسى رئيـس قطــاع التدريب مع العاملين حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، كما حرص على تهنئة سيدات قطاع التدريب بمناسبة عيد الأم متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتحلي بروح العمل الجماعي.