«الإنتاج الحربي» تستحدث تطبيقا ذكيا للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي

تعتبر شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي»، إحدى القلاع الإنتاجية العريقة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي افتتحها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في عام 1954، لتعمل في العديد من الصناعات العسكرية، فضلا عن استغلال فائض الإنتاجية في الصناعات المدنية، وهو المصنع الذي شهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، من خلال تدبير أفضل المعدات والاستعانة بأحدث التقنيات التي تساعد على تطور الصناعات الهندسية بالشركة بالإضافة إلى تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، إلى جانب استحداث منتجات جديدة ومنها إنتاج فلاتر الهواء ووحدة تحويل السيارات لتعمل بالغاز والبنزين.

«الوطن»، زارت «مصنع 45 الحربي»، والتقت بالمهندس عماد فوزي، رئيس مجلس الإدارة، والذي أكد على حرص «شركة المعصرة» على تصنيع منتجات جديدة لتلبية احتياجات الدولة المصرية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

مصنع 45 الحربي

وقال «فوزي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصنع «45 الحربي» خضع للعديد من مراحل التطوير على المصنع مؤخرا، بداية من رفع مستوى كفاءة بيئة العمل في المصنع، وتطوير بعض مبانيه بالاعتماد على أحدث الطرق العلمية بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة المهندسين والعمال الموجودين بالمصنع من خلال عقد دورات تدريبية لهم على أعلى مستوى، فضلا عن تصنيع قطع الغيار، وعمل قسم البحوث لابتكار ورفع كفاءة المعدات وتطوير العمل من خلال الهندسة العكسية لتحقيق أعلى جودة في الإنتاج.

مصنع لإنتاج فلاتر الهواء

وحسب رئيس «شركة المعصرة»؛ فإنهم يهتمون بعقد الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص؛ فتم توقيع عقد للشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي لإنشاء مصنع لإنتاج فلاتر الهواء المستخدمة في محطات توليد الكهرباء حيث تستهدف الشركة (مصنع 45 الحربي) من خلال هذه الشراكة تلبية احتياجات محطات الكهرباء من هذا النوع من الفلاتر بدلا من استيرادها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة.

تصنيع عدادات الكهرباء والمياه

وأشار إلى امتلاك الشركة لمصنع عدادات الكهرباء والمياه، موضحا أن بدء تصنيعها بدأ في فترة الستينيات، ويعد من أهم المصانع بالشركة، حيث تم إنتاج أكثر من 15 مليون عداد وتحمل هذه العدادات اسم الشركة ومتواجدة في كافة البيوت المصرية.

وأضاف «فوزي»: «وحديثا تم إنتاج عدادات لكهرباء الذكية والتي يتم تأمينها ضد أي محاولة للتلاعب أو سرقة التيار الكهربائي وفي حالة قيام العميل بمحاولة فك الغطاء الخارجي أو تغيير الخطوط يرسل العداد إشارة إلى الشبكة الرئيسية يشير إلى وجود تلاعب بالعداد فتتم معرفة الرقم الكودي للعداد الذي يقوم بسرقة التيار الكهربائي ويتم قطع التيار عنه وتحرير محضر بسرقة الكهرباء ويعد تطبيق عملي ناجح للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي».

وتابع: «أما عن قطاع إنتاج عدادات المياه بأنواعه المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة وجودة عالية من طراز Mtr- kn فهذا النوع من العدادات يتميز بأنه محمي تماما ضد الرواسب والأتربة والأجزاء التي تمر بها المياه تتحمل الضغط العالي وغير قابلة للتآكل وغير سامة ويتحمل درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ويتم تركيب قلب العداد ومنظم المعايرة كل ذلك بأياد ماهرة تم تدريبها لهذا الغرض ثم يتم وضع المنظم والقلب داخل جسم العداد ويتم التأكد من وضعها بشكل صحيح، ثم تبدأ مرحلة أخرى وهي اختبار المسامية وهي المرحلة التي يتم فيها اختبار صلاحية الجسم لمنع تسريب المياه، ويمر العداد بمرحلة توكيد الجودة ثم تبدأ مرحلة وضع الكود الرقمي علي العداد، وتتنوع سعة عدادات المياه ما بين ¾ بوصة وربع ونصف بوصة وهي للاستخدامات المنزلية».

عدادات الغاز مسبقة الدفع

كما أنشأت الوزارة شركة مساهمة بالتعاون مع وزارة البترول والقطاع الخاص لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع داخل مصنع (45 الحربي)، لتكون كيانا منفصلا عن شركة المعصرة للصناعات الهندسية وذلك بالتعاون بين (مصنع 45 الحربي) كممثل للهيئة القومية للإنتاج الحربي، و «جاز مترو» للصناعات ممثلا لوزارة البترول، و «السويدي إلكتروميتر» ممثلا للقطاع الخاص، ويقع المصنع على مساحة 3400 متر.

وتنتج الشركة، بحسب «فوزي» مسامير الفلنكات لخطوط السكك الحديدية بأحدث المواصفات التي تؤهلها لتكون عامل حماية لمترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، وقد قامت الشركة بتحديث خطوط إنتاج المسامير بضخ استثمارات بلغت 140 مليون جنيه بمكون محلي بنسبة 100 %.

وواصل: «وأدى تطوير السكك الحديدية إلى تطوير أيضا المسامير التي تحتاجها، فتم استبدال الفلنكات الخشب بأخرى خرسانية وقد أدى إلى إنتاج أنواع جديدة من المسامير التي يتم تركيبها عليها، وتم اعتمادها، بعد تجربتها واختبار جودتها ولا تخرج المسامير من المصنع إلا بعد اختبارها لضمان التأكد أن جودتها مطابقة للمواصفات، كما أن المصنع ينتج مسامير أخرى يتم تصنيعها على البارد والتي تستخدم في أبراج الكهرباء، وهي صناعات مغذية ومدعمة للصناعات الكبرى».

واستطرد: «أيضا يقوم (مصنع 45 الحربي) بإنتاج المحرقة الجافة الوحيدة التي تنتج في مصر والمعتمدة من جهاز شؤون البيئة والمزودة بوحدة معالجة للغازات الخارجية والتي تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي ومزودة بوحدة تحكم أتوماتيكي لدرجات الحرارة واستهلاك الوقود وتقدم الشركة ضمانا مدى الحياة لهذه المحارق نظرا لجودتها العالية، ويتم تقديم خدمات ما بعد البيع ومنها الصيانة أو التجديد الكامل إن كانت المحرقة متهالكة وتعمل منذ فترة طويلة».

وأردف: «وتنتج شركة المعصرة للصناعات الهندسية موفر المياه الذكي، وهو منظم للتحكم في معدل استهلاك المياه يتم تركيبه بسهولة على أي نوع من الصنابير أو خلاطات المياه، ويتميز بقدرته على التحكم في معدلات استهلاك المياه من خلال منظم للتحكم، ويعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة، كما يمكن تركيبه في الأماكن التي تحتاج إلى ترشيد استخدام المياه، حيث إن الحنفية العادية يصل استهلاكها من المياه إلى 12 لترا في الدقيقة بينما الحنفية التي تستخدم الموفر تستهلك 3 لترات فقط في الدقيقة».

وقال إن الشركة تنتج العديد من أنواع المطهرات مثل (الكلور الأبيض والألوان، والمطهر الطبي) والتي تعد من المنتجات الحيوية والمهمة للمواطن لمواجهة الفيروسات ومختلف الأمراض المعدية بشكل عام، وتقوم الشركة بإنتاج الكحول الإيثيلين بتركيز 70 % والذي يستخدم في التطهير الشخصي وتطهير المعدات الدقيقة مثل الأجهزة الطبية والجراحية، إلى جانب ذلك تقوم الشركة بتصنيع المنظفات المختلفة مثل (الصابون السائل، سائل اليدين، سائل الاستحمام، منظف الأفران، منعم الملابس، ملمع الزجاج) وتشارك الشركة في جميع المعارض الداخلية والخارجية لعرض منتجاتها التي تخدم المجتمع المدني، فالإنتاج الحربي يعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدني بمنتجات تتمتع بجودة عالية وأسعار منافسة.