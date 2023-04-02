رئيس «الوطني بالبرلمان الفرنسي»: خياران أمام الحكومة لحل أزمة قانون التقاعد

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن فرنسا استيقطت على تصريحات مارين لوبان رئيسة كتلة التجمع الوطني بالبرلمان الفرنسي، والتي تحدثت فيها على أن الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون ليس أمامهما سوى خيارين هما حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، والحل الثاني هو الاستفتاء على مشروع قانون التقاعد.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن لوبان قالت إن الرئيس الفرنسي متشبث برأيه ويعاند الفرنسيين، ووجهت اتهامات شديدة جدا للحكومة الفرنسية وتحدثت أنها تستعد بقوة لانتخابات الرئاسية عام 2027 وبالرغم من هذه التصريحات إلا أن لوبان لم ترفض دعوة اليزابيث بورن والحكومة الفرنسية كما رفضها اليسار الفرنسي.

وتابع: «الحكومة الفرنسية أعلنت أن جميع الملفات سيتم مناقشتها مع المعارضة والفيدراليات العمالية التي تم توجيه الدعوة لها اعتبارا من يوم الأربعاء القادم قبل التظاهرات والإضرابات لليوم الحادي عشر على التوالي والي من المؤكد أن تتم يوم الخميس القادم».

واستطرد: «وستلتقي بورن مع بعض الأحزاب المحسوبة على اليمين، وتحالف ايليوت الذي يجمع مجموعة من الأحزب الفرنسية الصغيرة، وهو أسبوع اختبار حقيقي لرئيسة الحكومة، حيث زادت نسبة المطالبة باستقالتها أو تغيير هذه الحكومة».