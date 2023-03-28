فرنسا: محتجون على قانون التقاعد يشعلون الحرائق في باريس وبوردو

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن مراسلها، بأن محتجون في فرنسا أشعلوا حرائق في العاصمة «باريس» ومدينة «بوردو» خلال التظاهرات على قانون التقاعد.

اشتباكات في باريس

وأضافت القناة أن المحتجون يحطمون واجهات مصارف في باريس، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى وقوع مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في مدينة «نانت» بعد إحراقهم مصرفا.

مداهمة 5 بنوك بتهم الاحتيال الضريبي في فرنسا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الادعاء الفرنسي أن الشرطة داهمت 5 بنوك محلية بتهم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال، وقال إن مداهمات الشرطة الفرنسية تتزامن مع مواصلة النقابات العمالية تنظيم احتجاجات على مستوى فرنسا لليوم العاشر وسط استمرار الإضرابات، كما وقعت أعمال عنف خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في شوارع فرنسا، وتعتبر الأسوأ منذ أعوام.