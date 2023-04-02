«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بقتل زوجته بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 30 مارس الماضي وقد تمكن الأهالي من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجنى عليها بالتعدي عليه وإحداث إصابات متفرقة به، وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف في حينه.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه بسؤال كريمة المجنى عليها وهي مصابة بسحجات متفرقة، أقرت بوجود خلافات بينهما، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة فاعتدى عليها ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالاعتداء عليه على ذمة التحقيقات.