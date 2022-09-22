حكاية جريمة أكتوبر.. صاحب مخزن ينهي حياة «صبي» بعد سرقة 20 ألفا من الإيراد

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «صبي» على يد صاحب مخزن خردة في منطقة أكتوبر، وتبين أنّ المتهم تخلص من الضحية؛ لاعتقاده أنّه سرق 20 ألف جنيه، حيث وضع صاحب المحل خطةً محكمة من أجل التخلص من المجني عليه، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الجديدة بشأن الواقعة.

بداية لقاء النهاية، الذي جمعهما، كان في مخزن خردة بمنطقة أكتوبر، مسرح الجريمة، حينما بدأ في الاعتداء على المجني عليه بالضرب، وتعذيبه في محاولة لإجباره على الإدلاء بمكان الـ20 ألف جنيه التي استولى عليها من إيراد المخزن، لكنّ الضحية رفض الاستجابة له، فواصل الاعتداء عليه حتى تفاجأ بوفاته، وفقًا لما توصلت له التحريات الأولية حول الواقعة.

كشف هوية مرتكب الجريمة

كانت عقارب الساعة تتجه إلى الخامسة من مساء أمس الأول، حينما تلقت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق الأهرام، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص على أحد الطرق مصابا بطعنات، واتجه رجال المباحث إلى مسرح الجريمة لكشف هوية مرتكبها، وتبين من خلال جمع المعلومات، أنّ مالك مخزن يعمل لديه المجني عليه هو الجاني، وضُبط المتهم.

واعترف بقتله المجني عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب، حتى لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاعتقاده بأنّه سرق 20 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم

ونُقل جثمان المجني عليه «الصبي» إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، إذ قررت النيابة انتداب الطب الشرعي، من أجل إجراء الصفة التشريحية بهدف بيان سبب الوفاة، كما كلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها بشأن الواقعة وكشف ملابساتها؛ لمعرفة سبب الوفاة.

اعترافات المتهم

خضع المتهم إلى جلسة تحقيق حول ارتكابه الواقعة، وأدلى بأقواله تفصيليًا، حيث قال أنه لم يقصد قتل المجني عليه، بل رغب في إجباره على إعادة المبلغ له، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

وأمرت النيابة العامة بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، كما استعجلت سرعة التحريات من ضباط المباحث حول هذه الواقعة.

الرأي القانوني

ويقول حسام سعيد المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الجناة سيتم معاقبتهما بموجب الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.